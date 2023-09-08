В Томске завели уголовное дело на женщину, заставившую ребенка извиняться на коленях

Из-за инцидента у девочки развилось психическое расстройство

ТОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Жительница Томской области заставила 10-летнюю девочку извиняться перед ней на коленях за то, что та, по ее мнению, повредила телефон сына. Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства", - сказали в пресс-службе следственного управления.

Как сообщили местные СМИ, жительница Томской области заставила одноклассницу своего сына извиняться перед ней на коленях, за то, что та, по ее мнению, повредила телефон сына. Из-за пережитого стресса у девочки развилось психическое расстройство и смешанная тревожная и депрессивная реакция. Эксперты установили, что девочке нанесли тяжкий вред здоровью.