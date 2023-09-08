В Гонконге выпала четверть годовой нормы осадков

За последние сутки зафиксировали более 600 мм осадков, сообщил врио директора Метеорологической обсерватории Ли Лисинь

ГОНКОНГ, 8 сентября. /ТАСС/. Из-за сильнейших почти за 140 лет ливней в Гонконге выпало около 600 мм осадков менее чем за сутки, что составляет четверть годовой нормы. Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности директора Метеорологической обсерватории Гонконга Ли Лисинь.

"За последние сутки мы зафиксировали выпадение более 600 мм осадков, что составляет около четверти годовой нормы", - подчеркнул он. Ли Лисинь добавил, что в городе в среднем выпадает 2 431,2 мм осадков в год.

Он отметил, что между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем в истории регулярных метеонаблюдений с 1884 года. Выпадение такого количества осадков всего за один час фиксировалось лишь несколько раз: в 2008 (145,5 мм), 2006 (115,1 мм), 1992 (109,9 мм) и 1966 (108,2 мм) годах.

В настоящее время движение наземного общественного транспорта в ряде районов Гонконга частично восстановлено. Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу отменены из-за непогоды. Школы города закрыты. Жителям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года.