Режим высшей опасности из-за ливней в Гонконге стал самым продолжительным в истории города

Предыдущий рекорд по продолжительности режима наивысшей опасности из-за дождя был установлен в 1999 году

ГОНКОНГ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Гонконга понизили уровень опасности из-за сильнейшего за 139 лет ливня. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, наивысшее, черное, штормовое предупреждение действовало в городе на протяжении 16 часов 35 минут, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд по продолжительности режима наивысшей опасности из-за дождя был установлен в 1999 году: черный сигнал действовал в течение 5 часов 47 минут.

В четверг в 23:05 по местному времени (18:05 мск) Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила самое высокое, черное, штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. Между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений. В пятницу в 15:40 (10:40 мск) уровень опасности был понижен до желтого.

В настоящее время движение наземного общественного транспорта в ряде районов Гонконга частично восстановлено. Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу были отменены из-за непогоды. Школы города закрыты. Жителям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения был введен впервые с октября 2021 года.