Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Курской области выросло до 22

Работу заведения "Шаурма на Гагарина" приостановили

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при употреблении шаурмы в точке общественного питания в Льгове Курской области увеличилось до 22. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне "Шаурма на Гагарина". Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки в связи со случаями отравления посетителей", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших и одной умершей девушке.

Специалисты управления провели комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 - на вирусологические показатели. По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. Лабораторные исследования продолжаются.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой в торговой точке в Льгове Курской области. По данным правительства региона, в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. 10 человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской центральной районной больнице.