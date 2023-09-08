В Россельхознадзоре рассказали о сырье для шаурмы под Курском, где отравились люди

По данным ведомства, в павильоне "Шаурма на Гагарина" использовали сырье без документов

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сырье без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для мясной продукции, использовали для приготовления шаурмы в точке общественного питания в Льгове Курской области, после употребления которой зафиксировали массовое отравление, одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

"Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям незамедлительно провели анализ информационной системы "Меркурий", чтобы установить откуда и какого качества сырье поступало на предприятие общественного питания для приготовления шаурмы, вызвавшей отравление. Выяснилось, что в 2023 году в адрес площадки "Шаурма на Гагарина" (Льгов), принадлежащей ИП Фаезову М.Т., не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия). Данный факт может свидетельствовать о том, что для изготовления шаурмы использовалось сырье без документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, установили адреса еще двух предприятий общественного питания в Рыльске и крестьянского фермерского хозяйства в Хомутовском районе Курской области, которые также зарегистрированы на имя указанного предпринимателя. На выявленных объектах проводят совместные с органами прокуратуры проверки.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой в торговой точке в Льгове Курской области. В областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской центральной районной больнице.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Курской области, число отравившихся шаурмой выросло до 22.