Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области

Врио губернатора региона также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки - прим. ТАСС) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он.

Балицкий также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове.