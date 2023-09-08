8 сентября, 09:54
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области

EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH, архив
Танк Challenger 2
© EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH, архив

Врио губернатора региона также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

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Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки - прим. ТАСС) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он.

Балицкий также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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