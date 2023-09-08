ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получил жилой дом

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате повреждения получил жилой дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения", - проинформировал глава региона.

По его словам, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее Гладков сообщал, что утром 8 сентября под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения.