Сильнейшие за 139 лет ливни в Гонконге и рекордные осадки в Шэньчжэне. Удар стихии в Китае

Мощные ливни обрушились на Китай. В Гонконге в результате сильнейших за почти 140 лет ливней пострадали более 100 человек, как минимум один погиб. Под ударом стихии также оказался Южный Китай, в городе Шэньчжэнь интенсивность осадков стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений.
Метеорологи предупреждают о новых ударах стихии, которые затронут несколько провинций, а также Пекин.
ТАСС собрал основное о последствиях непогоды в Китае.
Сильнейшие за 139 лет ливни в Гонконге
- В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, черное штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. Этот уровень опасности был введен впервые с октября 2021 года. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений. Всего выпало около 600 мм осадков менее чем за сутки, что составляет четверть годовой нормы.
- Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения действовал в городе на протяжении 16 часов 35 минут, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году: черный сигнал действовал в течение 5 часов 47 минут.
Последствия удара стихии в Гонконге
- Власти Гонконга отменили занятия в школах. Работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий рабочий график. Жителям советовали оставаться дома и ждать дальнейших указаний. Движение наземного общественного транспорта в городе было временно приостановлено, к настоящему времени в некоторых районах оно было частично восстановлено.
- Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены.
- Гонконгская фондовая биржа в пятницу полностью отменила торги из-за экстремальных погодных условий.
Пострадавшие и погибшие в Гонконге
- Количество пострадавших достигло 110, из них четверо в тяжелом состоянии. Еще один человек числится пропавшим без вести.
- Спасатели обнаружили двух мужчин без сознания в водах гавани Виктория. Их госпитализировали, впоследствии один из них умер.
Последствия непогоды в Южном Китае
- Рекордный уровень осадков отмечается в провинции Гуандун. В дельте реки Чжуцзян из-за ливней есть угроза внезапных наводнений.
- В городе Шэньчжэнь интенсивность осадков превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений. Затоплены ветки городского метрополитена. В Шэньчжэне многие улицы покрыты водой до уровня второго этажа. Идут спасательные работы, о жертвах и разрушениях не сообщается.
Желтое предупреждение о ливнях и грозах
- Государственный метеорологический центр Китая обнародовал повышенное желтое предупреждение о ливнях и грозах на большей части территории страны, "поскольку ожидается, что сильные ливни обрушатся на север, северо-запад и юг Китая". C 8 утра пятницы до 8 утра субботы сильные осадки ожидаются в провинциях Гуандун, Хайнань, Ганьсу, Шэньси, Хэбэй, Гуанси-Чжуанском автономном районе и в Пекине.
- Метеорологи рекомендуют местным властям подготовиться к ливням. Энергетикам предложено отключить внешние источники питания, подверженные риску затопления. Во многих районах приостановлены работы на открытых площадках, также закрыты школы и дошкольные учреждения.