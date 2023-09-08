Сильнейшие за 139 лет ливни в Гонконге и рекордные осадки в Шэньчжэне. Удар стихии в Китае

Мощные ливни обрушились на Китай. В Гонконге в результате сильнейших за почти 140 лет ливней пострадали более 100 человек, как минимум один погиб. Под ударом стихии также оказался Южный Китай, в городе Шэньчжэнь интенсивность осадков стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений.

Метеорологи предупреждают о новых ударах стихии, которые затронут несколько провинций, а также Пекин.

ТАСС собрал основное о последствиях непогоды в Китае.

Сильнейшие за 139 лет ливни в Гонконге

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, черное штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. Этот уровень опасности был введен впервые с октября 2021 года. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений. Всего выпало около 600 мм осадков менее чем за сутки, что составляет четверть годовой нормы.

Сильнейшие ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном "Хайкуй". Черный уровень штормового предупреждения действовал в городе на протяжении 16 часов 35 минут, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году: черный сигнал действовал в течение 5 часов 47 минут.

Последствия удара стихии в Гонконге

Власти Гонконга отменили занятия в школах. Работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий рабочий график. Жителям советовали оставаться дома и ждать дальнейших указаний. Движение наземного общественного транспорта в городе было временно приостановлено, к настоящему времени в некоторых районах оно было частично восстановлено.

Метро функционирует в ограниченном режиме: в результате ливня вестибюли некоторых станций оказались затоплены.

Гонконгская фондовая биржа в пятницу полностью отменила торги из-за экстремальных погодных условий.

Пострадавшие и погибшие в Гонконге

Количество пострадавших достигло 110, из них четверо в тяжелом состоянии. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Спасатели обнаружили двух мужчин без сознания в водах гавани Виктория. Их госпитализировали, впоследствии один из них умер.

Последствия непогоды в Южном Китае

Рекордный уровень осадков отмечается в провинции Гуандун. В дельте реки Чжуцзян из-за ливней есть угроза внезапных наводнений.

В городе Шэньчжэнь интенсивность осадков превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений. Затоплены ветки городского метрополитена. В Шэньчжэне многие улицы покрыты водой до уровня второго этажа. Идут спасательные работы, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Желтое предупреждение о ливнях и грозах