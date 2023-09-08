Куренков: ВСУ все чаще пытаются атаковать западным оружием АЭС и химпроизводства в РФ

Как заявил глава МЧС России, также увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики

ДУРБАН /ЮАР/. 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины все чаще пытаются атаковать поставляемыми странами Запада современными средствами поражения химические производства, атомные электростанции и объекты энергоснабжения и водообеспе чения на территории России. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Дурбане.

"Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе чения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", - сказал он.

Кроме того, Куренков отметил, что также увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики России.