Число жертв наводнения на западе Грузии выросло до двух

Еще одного человека ищут

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели нашли тело второго человека, погибшего в результате наводнения, вызванного проливным дождем в крае Гурия на западе Грузии. Об этом сообщило МВД Грузии.

"В результате поисковых мероприятий, найдено еще одного тело, продолжаются поиски одного человека", - говорится в сообщении.

Ранее МВД Грузии сообщало об обнаружении тела несовершеннолетнего и поисках двух пропавших граждан. Также, по данным МВД, сотрудники ведомства спасли 11 человек.

Сильный дождь на западе Грузии начался в ночь на пятницу. В Гурии сильно пострадал Ланчхутский район. В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, местами сошли сели, несколько сел края оторваны от внешнего мира.