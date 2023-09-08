8 сентября, 10:19,
обновлено 8 сентября, 10:45

Система ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок на Херсонщине

© Избирательная комиссия Херсонской области/ ТАСС

Председатель избиркома региона Марина Захарова отметила, что "если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв"

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

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"Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками. Мы прекрасно понимаем, что, если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв", - сказала Захарова.

Она отметила, что Украина наносит удары исключительно по мирным жителям, которые пришли на избирательные участки для изъявления своей гражданской позиции. Захарова также назвала попытку удара дронами диверсионной провокацией со стороны Киева.

"Мы, конечно, ожидали, что Украина не оставит в покое избирательный процесс в Херсонской области, но каждое их действие оказывается еще более циничным, чем предыдущее", - отметила она. 

Теги:
УкраинаРоссияЕдиный день голосованияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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