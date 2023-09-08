8 сентября, 10:38

В России в 2023 году зафиксировали более 11 тыс. пожаров

Как сообщили в МЧС, все чаще возгорания регистрируются в Арктике

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. Более 11 тыс. пожаров зафиксировано в текущем году в России, все чаще возгорания регистрируются в Арктике. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В этом году зафиксировано более 11 тыс. природных пожаров. В последнее время все чаще очаги возгорания регистрируются в Арктической зоне", - сказал он.

Куренков также добавил, что ежегодно на территории Дальнего Востока и в южных регионах России наблюдаются масштабные паводки. "В августе-сентябре из-за тайфунов "Лан" и "Канун" в зоне затопления оказался 71 населенный пункт. С их территории было эвакуировано более четырех с половиной тысяч человек", - подчеркнул он. 

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РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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