8 сентября, 10:39
Единый день голосования

Памфилова сообщила о второй за день эвакуации избиркома Херсонской области

О первой эвакуации избиркома из-за ракетной атаки ранее сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области вновь эвакуирована. Об этом в информационном центре Центризбиркома РФ сообщила его глава Элла Памфилова.

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"В Херсонской области вновь эвакуирована избирательная комиссия, как мы вовремя с ними поговорили [по ВКС]" - сказала Памфилова в ходе разговора с членами избиркома Донецкой Народной Республики на заседании в информационном центре ЦИК РФ.

О первой эвакуации избиркома из-за ракетной атаки ранее сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Позже члены избиркома Херсонской области онлайн выступили с отчетом о ходе голосования в регионе. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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