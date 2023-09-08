Памфилова сообщила о второй за день эвакуации избиркома Херсонской области

О первой эвакуации избиркома из-за ракетной атаки ранее сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области вновь эвакуирована. Об этом в информационном центре Центризбиркома РФ сообщила его глава Элла Памфилова.

"В Херсонской области вновь эвакуирована избирательная комиссия, как мы вовремя с ними поговорили [по ВКС]" - сказала Памфилова в ходе разговора с членами избиркома Донецкой Народной Республики на заседании в информационном центре ЦИК РФ.

О первой эвакуации избиркома из-за ракетной атаки ранее сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Позже члены избиркома Херсонской области онлайн выступили с отчетом о ходе голосования в регионе.