В Забайкалье электричество отключили на 67 котельных

Гендиректору компании "Читаэнергосбыт" Алексею Голикову внесли представление

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Поставщик электроэнергии "Читаэнергосбыт" отключил от электричества 67 котельных на территории Забайкальского края в период подготовки к отопительному сезону за неуплату. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Установлено, что в настоящее время со стороны акционерного общества "Читаэнергосбыт" ограничена подача электроэнергии на 67 котельных региона, отапливающих многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры, что не позволяет провести планово-предупредительный ремонт на них, а также создает риски срыва начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Действия "Читаэнергосбыта" могут расцениваться как злоупотребление доминирующим положением, а спор хозяйствующих субъектов может навредить добросовестным абонентам.

Первый заместитель прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов внес генеральному директору компании "Читаэнергосбыт" Алексею Голикову представление и потребовал устранить выявленные нарушения.

В прокуратуре не уточнили точную сумму долга за электроэнергию, поскольку наличия фактов отключения котельных было достаточно для принятия мер реагирования.