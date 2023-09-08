Жителя Кургана задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки в 1999 году

В ближайшее время ему предъявят обвинение

ТАСС, 8 сентября. Жителя Кургана задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки на территории детского сада в 1999 году, правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к иным возможным эпизодам преступной деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Задержан житель Кургана, совершивший изнасилование и убийство девушки. 24 апреля 1999 года на территории детского сада, расположенного по улице Половинской в Кургане, работниками учреждения было обнаружено тело 19-летней местной жительницы. По факту изнасилования и убийства девушки было возбуждено уголовное дело, но по горячим следам преступление раскрыть не удалось. Следователем в суд готовится ходатайство о его заключении под стражу, мужчина проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

После преступления мужчина скрылся и проживал в разных регионах, его задержали в Республике Саха (Якутия). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".

Злоумышленник под давлением собранных доказательств дал признательные показания, рассказали в ведомстве.

"Следователем-криминалистом был установлен круг общения убитой девушки. В рамках следствия было назначено 46 молекулярно-генетических исследований генетических материалов данных лиц, а также профилей их родственников, полученные в результате экспертиз ДНК данные сопоставлялись с генотипом преступника, обнаруженным с использованием современных способов криминалистики на одежде потерпевшей. Таким образом была установлена причастность к совершенному преступлению 42-летнего мужчины, ранее входившего в круг общения девушки", - пояснили в управлении.

Как сообщили в УМВД региона, фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.