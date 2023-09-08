Экс-министра транспорта Красноярского края приговорили к трем годам и двум месяцам колонии

Константина Димитрова осудили за превышение служебных полномочий по делу о строительстве метро

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска приговорил экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова за превышение служебных полномочий по делу о строительстве красноярского метро. Об этом ТАСС сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

"Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя суда, Димитров признан виновным по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В июле 2022 года министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова задержали. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что его арест был связан с проектом строительства метро в Красноярске. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году. В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее эта мера была заменена на домашний арест.