Обвиняемому во взяточничестве бывшему вице-губернатору Рязанской области продлили арест

Игорь Греков пробудет под стражей до 22 сентября включительно

ТАСС, 8 сентября. Советский районный суд Рязани продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, которому вменяют два эпизода получения взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей. Сегодня было судебное заседание. Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен до 22 сентября включительно", - сказали в суде.

В июле бывшему рязанскому вице-губернатору Грекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он находится в статусе обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему вменяют два эпизода получения должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК России, в 2018-2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества". Имеет также и другие ведомственные и государственные награды.