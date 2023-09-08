В Челябинске досрочно освободили экс-сотрудника СК, осужденного за взятку

В 2019 году Александра Есипова приговорили к 7,5 года колонии за получение от предпринимателя $16,7 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд подтвердил решение нижестоящего суда об условно-досрочном освобождении от наказания бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска следственного управления СК России по Челябинской области Александра Есипова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке апелляционное представление прокурора, оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска, которым удовлетворено ходатайство осужденного Александра Есипова, он освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на 2 года 3 месяца 17 дней", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске признал адвоката виновным в посредничестве при передаче взятки следователю и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.

4 марта 2019 года сообщалось, что Тракторозаводский районный суд Челябинска признал Есипова виновным в получении в качестве взятки $16,7 тыс. от предпринимателя через посредника-адвоката за возврат ранее изъятого при проведении обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.