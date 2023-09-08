В квартире дома на юго-востоке Москвы взорвался оружейный сейф

Пострадал один человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал при взрыве оружейного сейфа в квартире жилого дома на Зеленодольской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Оружейный сейф взорвался в квартире жилого дома на Зеленодольской улице. ЧП произошло при вскрытии сейфа, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрыв произошел на третьем этаже дома, в квартире выбиты окна. На месте ЧП работают полицейские, которые уточняют причины произошедшего.