В Херсонской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся жилой дом

Одновременно с этим пожарные тушат возгорание на мелитопольской трассе, сообщили в администрации Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками населенные пункты Новокаховского городского округа Херсонской области, загорелся жилой частный дом в селе Обрывка. Об этом сообщается в Telegram-канале администрация городского округа.

"Населенные пункты Новокаховского городского округа атакуют дроны ВСУ. Сегодня, 8 сентября, в селе Обрывка загорелся индивидуальный жилой дом и сухая трава. На место выехал пожарный расчет. Одновременно с этим пожарные тушат возгорание на мелитопольской трассе. Однако ликвидации огня мешает активность дронов ВСУ", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что пожарные делают все, чтобы помешать распространению огня.