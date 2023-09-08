В Брянске суд отказался отправить на пересмотр дело об убийстве видеооператора телеканала

Приговор суда первой инстанции, приговоривший злоумышленника к 14 годам колонии, оставлен без изменения

ТАСС, 8 сентября. Брянский областной суд отказался отправлять на пересмотр дело об убийстве видеооператора регионального телеканала "Брянская губерния" Игоря Винничука. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"8 сентября в Брянском областном суде рассмотрено уголовное дело по апелляционной жалобе защитника, действующего в интересах К. Ковалева, признанного виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также по апелляционной жалобе самого осужденного. <…> Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в апелляционной жалобе Ковалев и его защитник просили направить дело на новое рассмотрение, так как нарушения закона, допущенные, по их мнению, при рассмотрении дела, могли повлиять на объективность и беспристрастность присяжных. Кроме того, защитник указал, что суд необоснованно счел отягчающим обстоятельством состояние алкогольного опьянения, в котором Ковалев совершил преступление. "Рассмотрев доводы сторон, судебная коллегия не выявила обстоятельств, которые могли бы помешать присяжным вынести объективный вердикт по делу. Вместе с этим апелляционная инстанция признала правильным вывод суда о том, что именно состояние опьянения способствовало снижению контроля осужденного над своим поведением и проявлению ничем не обусловленной агрессии", - отметили в пресс-службе.

В июне Бежицкий районный суд Брянска приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима и штрафу за убийство своего соседа, видеооператора регионального телеканала "Брянская губерния" Игоря Винничука.

Установлено, что вечером 9 мая 2022 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Коммунальной в Брянске Ковалев нанес Винничуку удар ножом в живот, в результате потерпевший позже скончался в больнице.