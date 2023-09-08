В Петербурге число отравившихся в школе выросло до 56

В стационаре находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Количество отравившихся в ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Петербурге выросло до 56. В стационаре находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский". В стационарах города остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. Учебный процесс в школе остановлен.

По данным пресс-службы, в школе были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также синантропные насекомые, нарушения правил хранения продуктов. Сотрудники АО "Комбинат питания "Кировский", допущенные до работы без сведений о медицинских осмотрах, результатов лабораторного обследования, управлением отстранены от работы.

Ранее сообщалось, что в учебном заведении зарегистрировали 17 случаев заболевания среди сотрудников и школьников. Были госпитализированы 13 детей.

Ранее прокуратура города начала проверку после госпитализации школьников. Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами учреждения. Доследственную проверку ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.