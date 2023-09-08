8 сентября, 12:44

Минздрав Курской области рассказал о состоянии отравившихся шаурмой

Они находятся в удовлетворительном состоянии

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате массового отравления шаурмой во Льгове Курской области находятся в удовлетворительном состоянии, большинство из них - на амбулаторном лечении под присмотром медиков.

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Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Гориводский.

"Всего 22 пострадавших, большинство из них находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медиков. Все чувствуют себя удовлетворительно, один из пострадавших уже даже вышел на работу", - сказал Гориводский.

Всего госпитализировали пять человек, одна из пострадавших - медсестра частной медицинской организации - умерла. Еще четверо пациентов находятся в инфекционной больнице и, по словам Гориводского, чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой в торговой точке во Льгове. По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. 

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