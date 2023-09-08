8 сентября, 12:36

В отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили еще одно дело

Oleksii Chumachenko/ SOPA Images/ Sipa USA
Илья Пономарев
© Oleksii Chumachenko/ SOPA Images/ Sipa USA

Ему вменяют осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В отношении Ильи Пономарева следственным управлением по САО столичного ГСУ СК возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ )", - сказал собеседник агентства.

Ранее в отношении экс-депутата возбудили дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". В июне 2014 года выехал в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже переехал на Украину и получил гражданство этой страны. 

Теги:
РоссияПономарев, Илья Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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