В отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили еще одно дело

Ему вменяют осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Ильи Пономарева следственным управлением по САО столичного ГСУ СК возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ )", - сказал собеседник агентства.

Ранее в отношении экс-депутата возбудили дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". В июне 2014 года выехал в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже переехал на Украину и получил гражданство этой страны.