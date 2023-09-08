Врачи Петербурга фиксируют улучшение состояния пострадавших в ДТП спортсменок

Пять пациентов готовятся к переводу из реанимации в обычное лечебное отделение, одна спортсменка - к выписке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Врачи Петербурга фиксируют улучшение состояний велосипедисток, пострадавших в ДТП в Ленинградской области. Пять пациентов готовятся к переводу из реанимации в обычное лечебное отделение, одна спортсменка - к выписке, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"В детской больнице №2 святой Марии Магдалины сейчас находятся четыре девочки, одна из них - в реанимационном отделении, в ближайшее время планируется ее перевод в отделение. <...> В центре высоких технологий им. Раухфуса в отделении реанимации и интенсивной терапии - три девочки. Они чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут переведены в обычное лечебное отделение. В центре высоких технологий (Первой детской) юная пациентка также готовится к переводу из реанимации в отдельную палату", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в Детской больнице №2 святой Марии Магдалины две спортсменки находятся в состоянии средней степени тяжести, одна готовится к выписке.

Ранее в пресс-службе сообщили, что больницы Петербурга приняли девять пострадавших детей из Ленобласти.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) сообщила, что самая тяжелая пациентка будет переведена из городской больницы №40 в клинику вуза из-за необходимости в комплексном лечении с привлечением ведущих врачей различного профиля.