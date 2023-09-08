На Кубани оценили материальный ущерб от лесного пожара

Он достигает порядка 92 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили оценку материального ущерба, причиненного в результате лесного пожара в Геленджике, в результате которого оказались повреждены лесные насаждения, он достигает порядка 92 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

"На территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества 29.08.2023 произошел лесной пожар на площади 105 га, в результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 860 154 рублей", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что для Краснодарского края пожар в Геленджике стал одним из самых крупных за последние пять лет, по масштабам он сравним с возгоранием на территории заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Территориальное подразделение МЧС России возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Подозреваемый был задержан. Прокуратура также проверяет действия должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром на склоне хребта Маркотх в Геленджике.