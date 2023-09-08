В Москве задержали похитителей мужчины, вымогавших 30 млн рублей за его освобождение

Потерпевший освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин, подозреваемых в похищении жителя Москвы и вымогательстве 30 млн рублей за его освобождение, задержаны в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России <…> задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, подозреваемые похитили 40-летнего москвича на Валовой улице. Они удерживали его в одном из зданий на Варшавском шоссе и требовали передать им 30 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Москве на Люблинской и Армейской улицах задержали двоих подозреваемых, а на территории Московской области еще одного", - добавили в пресс-службе. Потерпевший освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.