Прокуратура ФРГ подтвердила, что выдвинула обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

Вместе с ним обвинения в совершении государственной измены предъявили и его посреднику

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Германии подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посреднику Артуру Е. предъявлены обвинения в государственной измене. Об этом говорится в распространенном прокуратурой ФРГ заявлении.

"24 августа 2023 года Федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Германии Карстену Л. и Артуру Е. в Сенате государственной безопасности Высшего суда Берлина", - отмечается в заявлении. "Обвиняемые в достаточной степени подозреваются в соучастии в совершении государственной измены в двух случаях - особо тяжких", - указали в прокуратуре.

Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он был знаком с независимым бизнесменом Артуром Е. с мая 2021 года. Последний, в свою очередь, связан с предпринимателем, который, как считают в прокуратуре ФРГ, контактировал с российской спецслужбой. На встрече в середине сентября 2022 года три вышеупомянутых лица согласились предоставить российской стороне конфиденциальную информацию, утверждали в прокуратуре ФРГ.

Карстен Л., как указали в ведомстве, предоставил в общей сложности девять документов из внутренних систем обработки данных Федеральной разведывательной службы Германии, касающихся проекта по сбору технической информации. Во время встречи в Москве в сентябре 2022 года, как заявили в прокуратуре, сотрудник российской спецслужбы передал Артуру Е. список вопросов, представляющих особый интерес. Для ответа Карстен Л. снова предоставил информацию из архивов Федеральной разведывательной службы. Артур Е. направил ответы российской стороне в рамках встречи в октябре 2022 года, резюмировали в прокуратуре.

Российская сторона, как утверждали в прокуратуре Германии, заплатила обвиняемым €450 тыс. за их услуги. Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам. Карстен Л. работал в аналитическом отделе БНД. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с германской разведкой делились другие западные спецслужбы. Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По версии Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем "доставил их в Россию".