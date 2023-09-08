8 сентября, 13:38

Более 10 человек погибли при столкновении трех автомобилей в центральной части Ирака

Еще 10 человек госпитализированы

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения трех автомобилей в иракской провинции Салах-эд-Дин, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, инцидент произошел на трассе, соединяющей города Багдад и Киркук. Еще 10 человек госпитализированы. Портал отметил, что эта транспортная артерия получила неофициальное название "дорога смерти", поскольку на ней часто фиксируются ДТП, обусловленные высокой загруженностью. 

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Ирак
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