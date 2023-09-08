В Карелии украли фигурку главного символа горного парка "Рускеала"

Марморик Лука высотой около 10-20 см располагался на одном из камней

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 сентября. /ТАСС/. Фигурка Марморика Луку пропала в горном парке "Рускеала", символом и хранителем которого он является. Об этом сообщили в группе горного парка в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня мы хотим поделиться, к сожалению, неприятной новостью. Из горного парка украли Марморика Луку. Это главный Марморик, хозяин горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка. Впрочем, как и остальные члены семьи Мармориков", - говорится в сообщении. Авторы поста добавили, что кражу Марморика будут рассматривать как акт вандализма.

Имя Марморик происходит от устаревшего слова мармор, что означает "мрамор". Статуэтка изображает маленького человечка, или гномика (он же изображен на сувенирах и на официальном сайте "Рускеалы"). Небольшой в высоту, персонаж одет в форму и фартук горняка, в колпак и держит в руках лампу в старинном "стакане", напоминая о временах, когда в шахтах добывали мрамор. Фигурка высотой около 10-20 см располагалась на одном из камней.

Горный парк "Рускеала" - это комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора.

Сортавальский район является одной из основных точек притяжения туристов в республике. По данным Росстата, в 2022 году Карелия приняла около 1,49 млн туристов.