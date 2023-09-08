Более 40 штрафов числятся за водителем, сбившим полицейского в Москве

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что все они не оплачены

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения числятся за водителем, который сбил полицейского на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В отношении фигуранта только в текущем году вынесено 44 постановления об административных правонарушениях по линии Госавтоинспекции. Штрафы за нарушения правил дорожного движения им не оплачены", - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что водитель легкового автомобиля сбил сотрудника полиции на Волгоградском проспекте в Москве и скрылся с места аварии, по данному факту столичный СК возбудил уголовное дело. Позже полицейские задержали подозреваемого, спустя несколько часов после аварии его иномарка была обнаружена на Окской улице. Как сообщила Волк, старший лейтенант полиции получил серьезные травмы и был госпитализирован.