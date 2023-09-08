Sky: туннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля

По данным телеканала, на месте работают взрывотехники

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Британская полиция перекрыла железнодорожный терминал, через который автомобили на грузовых платформах переправляются через туннель под проливом Ла-Манш, из-за подозрительного груза одной из машин. Как сообщил телеканал Sky News, на месте работают взрывотехники.

По данным телеканала, ЧП в терминале города Фолкстоун (графство Кент) было объявлено в районе 10:30 (13:30 мск). Sky News сообщает о том, что задержки с отправлением во Францию этим путем могут достигать нескольких часов.

Никаких подробностей не приводится. Оператор маршрута, известного под названием LeShuttle, также пока не размещал никакого предупреждения пользователям.

Телеканал со ссылкой на полицию уточняет, что инцидент не связан с поисками сбежавшего 6 сентября из лондонской тюрьмы бывшего британского военнослужащего Дэниела Абеда Халифа, который ждал приговора суда по обвинению в подготовке теракта. Правоохранительные органы активно, но пока безуспешно, ведут его поиски, опасаясь, что он может покинуть страну.