В Коми возбудили уголовное дело после загрязнения земель в результате разливов нефти

По данным прокуратуры, разлив нефтесодержащей жидкости произошел в результате разгерметизации запорной арматуры трубопровода, принадлежащего ООО "Нижнеомринская нефть"

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Республике Коми по факту загрязнения земель в результате скрытых разливов нефти, сообщила прокуратура региона.

"По материалам проверки прокуратуры Троицко-Печорского района возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения почв вследствие сокрытых нефтеразливов (часть 1 статьи 254 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, районная прокуратура провела проверку по факту разлива нефти на территории Нижнеомринского участкового лесничества, зафиксированного в конце июля 2023 года. Установлено, что разлив нефтесодержащей жидкости произошел в результате разгерметизации запорной арматуры трубопровода, принадлежащего ООО "Нижнеомринская нефть". Исследование почв показало превышение химических веществ в грунте по сравнению с естественным фоном в 700 раз.

Также представители местного лесничества выявили укрытые разливов нефти, а также незарегистрированный в установленном порядке шламонакопитель.

Первоначально Минприроды Коми сообщало о загрязнении 0,08 га грунта в результате разгерметизации нефтепровода компании "Нижнеомринская нефть", которая эксплуатировала Нижне-Омринское нефтегазовое месторождение. По данным картотеки Арбитражного суда Республики Коми, в феврале этого года межрайонная инспекция ФНС обратилась с иском о признании предприятия банкротом при наличии задолженности более 67,5 млн рублей. В июне производство по делу о банкротстве было прекращено, утверждено мировое соглашение о выплате более 75 млн рублей задолженности.