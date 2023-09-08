Суд в Ленобласти арестовал водителя фуры за ДТП на трассе с детьми-велосипедистами

Его взяли под стражу на два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Выборгский городской суд Ленинградской области заключил под стражу водителя большегруза, который ранее совершил столкновение с легковым автомобилем, сопровождавшим группу детей-велосипедистов на трассе "Скандинавия".

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель пресс-службы.

Авария произошла 7 сентября около 10:40 мск в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы "Скандинавия".

Водителя фуры после ДТП допросили в качестве подозреваемого и задержали, позже ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он является гражданином Узбекистана, работал в России по патенту.