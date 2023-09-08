В Алтайском крае нашли пропавшего ребенка

К ее поискам привлекали следователей, полицейских волонтеров

БАРНАУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Пропавшая 12-летняя девочка найдена в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Вечером 8 сентября в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение девочки установлено. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, она передана родителям", - сообщили в пресс-службе.

Местонахождение девочки было неизвестно с 7 сентября. К ее поискам привлекали следователей, полицейских волонтеров - более 300 человек. Следственный комитет продолжает устанавливать причины, при которых несовершеннолетняя пропала, а также проверяют условия жизни и воспитания ребенка.