В Кировском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за урагана

В результате ураганного ветра, града и сильного дождя в округе повреждены также 10 сельскохозяйственных объектов

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Кировского округа Ставрополья для устранения последствий ураганного ветра, дождя и града. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"В Кировском городском округе введен режим ЧС из-за ураганного ветра, который прошелся по населенным пунктам", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в среду вечером в Кировском округе прошел крупный град размером 20 - 25 мм, сильный дождь и ураганный ветер порывами до 33 м/с. В результате были повалены деревья, есть повреждения жилых домов.

"Будет создана комиссия, которая будет проводить обследования и собирать документацию <…> для возмещения ущерба и назначения положенных выплат", - сообщил в опубликованной в Telegram-канале видеозаписи начальник отдела по обеспечению общественной безопасности ГО и ЧС Владимир Коновалов.

В результате ураганного ветра, града и сильного дождя в округе повреждены также 10 сельскохозяйственных объектов, 1,3 тыс. га посевов и 150 га садов. Ветром сорвало крышу с одного зернохранилища, молочно-товарной фермы и нескольких гаражей. Степень ущерба и повреждений уточняются.