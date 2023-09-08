8 сентября, 14:35,
обновлено 8 сентября, 14:42
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Глава региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 8 сентября. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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