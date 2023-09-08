Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Глава региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 8 сентября. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.