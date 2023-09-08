В Ленобласти суд арестовал мужчину за убийство и покушение, совершенные 30 лет назад

Подозреваемый будет находиться под стражей до 28 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в покушении на убийство двух девушек и убийстве одной из них в Гатчинском районе Ленинградской области в 1993 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта сообщалось в среду - им оказался мужчина 1968 года рождения. По данным следствия, злоумышленник в течение многих лет использовал методы конспирации, в том числе неоднократно менял имена и фамилии. Действия арестованного квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), ст. 15 - п. "з", "и" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах).

По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года подозреваемый вместе с другим неустановленным лицом обманом завез на автомобиле в поле у деревни Хинколово в Гатчинском районе двух девушек 1972 года рождения. На почве личной неприязни к одной из них мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и грудь, отчего потерпевшая умерла на месте. После этого он несколько раз ударил острым предметом в шею вторую девушку, которую затем поджег, но потерпевшая осталась жива.

Установить преступника долгое время не удавалось, из-за чего следствие по делу приостановили, но возобновили в августе 2023 года в рамках работы специальной межведомственной группы по расследованию преступлений прошлых лет.