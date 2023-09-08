Над Брянском перехватили три украинских БПЛА

Два из них уничтожены

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, три БПЛА перехвачены над Брянском, два из них уничтожены в воздухе.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - отметили в ведомстве.