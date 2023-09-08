В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

Также повреждено здание железнодорожного вокзала Брянск I

ТАСС, 8 сентября. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают - ликвидируют горение", - сообщил глава региона.

По его словам, пострадавших нет. "На месте работают все оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.

Также повреждено здание железнодорожного вокзала Брянск I. Пассажиры эвакуированы, сообщил губернатор. "В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - проинформировал глава региона.

Также на подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ сбит беспилотник самолетного типа. "Пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.