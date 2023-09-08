Число заболевших сибирской язвой в селе Лебединка под Воронежем выросло до семи

У одного человека диагноз находится в стадии уточнения

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Медики подтвердили семь случаев заболевания сибирской язвой у людей в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Число госпитализированных в Больницу скорой медпомощи (БСМП) №8 из очага выросло до восьми, сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения региона.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП №8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сообщила она.

Ранее медики сообщали о госпитализации в БСМП №8 семи человек из села Лебединка, у пяти из них диагностирована сибирская язва. Также в конце августа в БСМП №8 из очага сибирской язвы в селе Красные Холмы Панинского района госпитализирован мужчина, у которого подтверждено заболевание, сейчас он продолжает лечение.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с сибирской язвой, для этого имеется достаточно лекарственных препаратов и инфекционных коек. В четверг на сайте правительства Воронежской области разместили проект указа губернатора региона, в котором сообщили, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, д. 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. Как следует из документа, в очагах предлагается ввести карантин, установить в радиусе двух километров неблагополучную зону и пяти километров - угрожаемую зону, ограничить посещение, перемещение и убой животных, продажу их продуктов и так далее.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября.