В Ингушетии следователи и прокуратура проверят информацию об избиении детей в детсаду

Также проверка начата и сотрудниками надзорного ведомства

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку по информации об избиении детей в одном из детских садов республики, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону. Также проверка проводится прокуратурой Ингушетии.

"Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия организовано проведение доследственной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что воспитателем одного из дошкольных учреждений, расположенных в Магасе, нанесены удары детям. В рамках проверки следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, запланированы опросы работников детсада, а также назначение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Ингушетии, также проверка начата и сотрудниками надзорного ведомства.

"По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя. В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

В пресс-службе добавили, что результаты проверки взяты на контроль прокурором республики.

Ранее в социальных сетях распространили видео с камер наблюдения одного из частных детских садов в Магасе, на котором воспитательница шлепает детей, не желающих спать в тихий час.