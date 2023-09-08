8 сентября, 15:08

На юго-западе Москвы задержали мужчину за изнасилование девочки

Также задержанный совершил развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина, изнасиловавший девочку и совершивший развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних, задержан на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"По данным следствия, 6 сентября фигурант, находясь на территории Юго-Западного административного округа Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой девочки, а также развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан 29-летний мужчина, причастный к совершению данных преступлений", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 135 (развратные действия) УК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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