8 сентября, 15:06

В Турции экс-основателя криптовалютной биржи приговорили к более чем 11 тыс. лет тюрьмы

Фарук Озер также должен выплатить штраф в размере $5 млн

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Турецкий суд приговорил основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Озера к более чем 11 тыс. лет тюремного заключения и штрафу в размере 135 млн турецких лир ($5 млн). Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Тюремные сроки также получили сестра и брат Озера, которые также обвиняются в организации преступной группировки и мошенничестве.

Как отмечает газета Yeni Şafak, из Турции Озер сбежал в начале апреля 2021 года - на следующий день после того, как платформа Thodex отключила все операции для клиентов. Сумму потерь, которую понесли 400 тыс. пользователей торговой площадки, оценивают в $2-10 млрд.

Произошедшее ударило по криптовалютной отрасли страны - Thodex была третьей по величине криптобиржей Турции. Платформа работала официально с 2019 года и имела лицензию на торговлю криптовалютами. 

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