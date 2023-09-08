Суд Ленобласти приговорил к пожизненному сроку серийного насильника и убийцу

Уголовные дела, итогом которых стал приговор, изначально были возбуждены 10 лет назад по факту двух убийств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Ленинградский областной суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой свободы, убийства, а также похищение человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

"Приговором Ленинградского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили имя подсудимого - Дмитрий Хайрудинов. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также с похищением человека).

Уголовные дела, итогом которых стал приговор, изначально были возбуждены 10 лет назад по факту двух убийств. В апреле 2013 года у автодороги Петровское - Гостилицы в Ломоносовском районе было найдено тело 28-летней женщины с явными признаками насильственной смерти, а в октябре в том же районе, но уже у автодороги Гостилицы - Лопухинка, обнаружили тело 35-летней женщины.

Сразу преступления раскрыть не удалось, расследование было приостановлено. Но спустя годы следователи заново изучили вещдоки уже с применением новых экспертиз, в частности молекулярно-генетической. На предметах удалось обнаружить следы нападавшего, и после получения данных о генотипе были проверены картотеки преступников. В итоге было установлено, что злоумышленник уже отбывает наказание за убийство и другие преступления, совершенные в 2018 году. До этого мужчина был также судим за изнасилование. Дальнейшие следственные мероприятия подтвердили достоверность полученных данных. Были проведены сложные судебные экспертизы (амбулаторные, стационарная психолого-сексолого-психиатрическая, генетические, комиссионные), следственные эксперименты и эксгумация. В качестве свидетелей по делу допросили несколько десятков человек.

Как установило следствие, в апреле 2013 года первая жертва подсудимого, ранее незнакомая ему гражданка 1985 года рождения, находилась вместе с ним в салоне автомобиля, припаркованного у автодороги Петровское - Гостилицы. Мужчина избил девушку и надругался над ней, а после задушил. Второе убийство спустя полгода он совершил в салоне того же автомобиля. У дома 23 на Авангардной улице в Петербурге преступник находился в машине с женщиной 1978 года рождения, ранее также незнакомой. Она отказалась ехать с мужчиной в Ломоносовский район, в итоге он напал на нее, не менее трех раз ударил тупым твердым предметом по голове и туловищу, связал и отвез на участок местности у автодороги Гостилицы - Лопухинка, где задушил, как и первую потерпевшую.