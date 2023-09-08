Сбивший полицейского в Москве водитель признал вину и извинился

Также мужчина выразил готовность оказать моральную и материальную помощь пострадавшему сотруднику и его семье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, сбивший в четверг сотрудника полиции на Волгоградском проспекте в Москве, дал признательные показания и принес извинения пострадавшему и его семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Приношу свои искренние извинения пострадавшему сотруднику ДПС и его родным, близким. Я очень сильно жалею, что так получилось, <...> готов оказать моральную и материальную помощь семье, пострадавшему сотруднику, его родным и близким", - сказал задержанный во время допроса, видео которого распространила пресс-служба.

По данным следствия, вечером 7 сентября водитель автомобиля, двигаясь по Волгоградскому проспекту, сбил сотрудника ГИБДД, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший сотрудник ГИБДД был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).