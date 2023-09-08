Избивших мужчину в центре Москвы молодых людей арестовали на два месяца

Обвиняемые распылили пострадавшему в лицо газ из баллончика

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал двух молодых людей, задержанных за нападение в центре столицы на прохожего, которому они распылили в лицо газ из баллончика. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арестованным предъявлено обвинение в хулиганстве.

"Постановлениями Басманного суда Москвы удовлетворены ходатайства следствия в отношении Козидехконова Шоди Ашратшоевича и несовершеннолетнего лица. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 ноября. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), - рассказала собеседница агентства. Санкция вменяемой молодым людям статьи УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 30 августа группа молодых людей на улице Маросейке избила мужчину, распылив ему в лицо содержимое газового баллончика. Следствие обратилось с ходатайством в надзорный орган о передаче из органов полиции в производство главного следственного управления по Москве уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий, совершенных в центре города. Следователи 6 сентября приступили к расследованию уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Задержанные молодые люди 2002 и 2005 годов рождения были доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, они будут проверены на причастность к совершению других преступлений. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.