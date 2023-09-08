Суд в Петербурге отказался заключать под стражу обвиняемую в поджоге призывного пункта

Мерой пресечения избран запрет определенных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу Елену Комаричеву, обвиняемую в поджоге призывного пункта военного комиссариата района. В качестве меры пресечения суд назначил ей запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Комаричевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ. <…> Суд следствию отказал, избрав Комаричевой запрет определенных действий по 06.11.2023", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в Петербурге была задержана женщина, накануне вечером бросившая в здание призывного пункта не менее трех бутылок с горящей смесью. Следствие предъявило ей обвинение в совершении террористического акта.