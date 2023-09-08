8 сентября, 19:20

В Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения

ТАСС, 8 сентября. Правоохранительные органы задержали в Курске четырех человек, причастных к гибели девушки и массовому отравлению шаурмой в Льгове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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"В Курске задержаны лица, причастные к гибели девушки и массовому отравлению жителей города Льгова. <…> В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявления им обвинения", - говорится в сообщении.

Следователи установили причастность к совершению указанного преступления четырех лиц - владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой в торговой точке в Льгове. По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. Всего пострадали 22 человека, 8 из них - дети и подростки. 

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