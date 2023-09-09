В результате землетрясения в Марокко погибли пять человек

Их тела нашли под завалами в городе Демнат

ТАСС, 9 сентября. Не менее пяти человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ.

По его данным, тела погибших обнаружили под завалами в городе Демнат на юге страны.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что толчки ощущались от марокканской столицы Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге.

В социальных сетях приводятся кадры, на которых запечатлены груды обломков и облака пыли, возникшие в результате обрушения зданий. На других кадрах видно, как потрясенные жители в спешке покидают дома, пытаясь спастись.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в ночь с пятницы на субботу в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, четвертого по величине города страны.